PSG : Grande nouvelle pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, mais cela ne l'empêche pas d'enchaîner les buts. Le Parisien a encore une fois été buteur face au Havre, et cette réalisation lui a permis d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de la Ligue 1. Il a tout simplement intégré le Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de France.

Face au Havre, le PSG s'est fait peur dès le début de la rencontre. En effet, alors que l'on jouait depuis dix minutes, Gianluigi Donnarumma s'est rendu coupable d'une grossière faute sur Josué Casimir. Résultat, le portier italien a écopé d'un carton rouge, et il a donc dû laisser ses coéquipiers évoluer à dix jusqu'à la fin de la rencontre.

Kylian Mbappé marque encore

On pouvait donc penser que Le Havre allait en profiter, mais cela ne fut absolument pas le cas. C'est le PSG qui a ouvert le score, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, avant que Vitinha ne vienne sceller le succès parisien en fin de match.

Mbappé encore un peu plus dans la légende

Grâce à ce nouveau but, Kylian Mbappé entre encore un peu plus dans l'histoire du championnat de France. Le joueur du PSG a en effet intégré le Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. Il a déjà marqué à 179 reprises, tout comme Carlos Bianchi et Gunnar Anderson. Il est encore loin des 299 réalisations de l'ancien joueur de l'AS Monaco, Delio Onnis.