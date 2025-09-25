PSG : «Grande injustice» avec cette star, un fiasco est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sixième du Ballon d’Or, Achraf Hakimi pouvait sans doute prétendre à un classement plus élevé. Auteur d’une superbe saison avec le PSG, le latéral marocain espérait sans doute terminer sur le podium. Quoi qu’il en soit, la presse locale n’a pas du tout apprécié la position du capitaine de la sélection, et n’a pas hésité à le faire savoir.

Une grosse déception. Alors qu’Achraf Hakimi a fait la fierté de tous les Marocains du monde cette saison avec le PSG, le latéral droit a terminé sixième seulement au classement du Ballon d’Or ce lundi soir. Une position finale qui a eu le don d’enrager la presse locale.

« Achraf Hakimi a subi une grande injustice » Al-Mountakhab écrit notamment : « Est-ce suffisant pour nous que le capitaine et légende Achraf Hakimi ait terminé sixième au classement du Ballon d’Or, devenant ainsi le premier joueur marocain à atteindre cette position, après que le légendaire gardien Yassine Bounou ait terminé 13e de l’édition 2023 ? Bien sûr, c’est un exploit qui restera gravé dans les annales du club, mais cette sixième place suggère qu’Achraf Hakimi a subi une grande injustice. »