PSG : Grâce à l'OM, Mbappé et Messi reçoivent un précieux cadeau

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG avait l'occasion de se venger de l'OM après sa défaite en Coupe de France. Alors que le club de la capitale s'est imposé grâce à Kylian Mbappé et Leo Messi, Christophe Galtier a offert un jour de repos supplémentaire à tous ses joueurs.

Après sa défaite en Coupe de France face à l'OM (2-1), le PSG avait à coeur de prendre sa revanche pour son retour au Vélodrome ce dimanche soir. Privé de Kylian Mbappé le 8 février, le club de la capitale a pu compter sur son numéro 7 en Ligue 1. Et la superstar française a éclaboussé de sa classe la rencontre avec Leo Messi.

Mbappé et Messi offrent la victoire au PSG contre l'OM

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la carton du PSG face à l'OM ce dimanche. Et alors que Leo Messi a inscrit un but et délivré deux offrandes, les deux stars offensives parisiennes peuvent se vanter d'avoir débloqué un précieux cadeau pour l'ensemble du vestiaire de Christophe Galtier.

Galtier donne un jour de repos en plus à ses joueurs