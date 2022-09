Foot - PSG

PSG : Galtier va prendre une grande décision avec Messi

Publié le 10 septembre 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Ce samedi, le PSG accueille Brest au Parc des Princes, quelques jours après le choc contre la Juventus, et juste avant le déplacement en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Par conséquent, Christophe Galtier devrait encore faire tourner au coup d'envoi de la rencontre. Et cette fois-ci, c'est Lionel Messi qui pourrait débuter sur le banc.

Le PSG est lancé dans un enchaînement de match tous les trois jours qui devrait l'emmener jusqu'à la Coupe du monde. Par conséquent, Christophe Galtier est dans l'obligation de ménager plusieurs joueurs de son effectif, y compris les stars de son secteurs offensifs. Et alors que Neymar était remplaçant contre le FC Nantes le week-end dernier, c'est un autre membre de la MNM qui devrait démarrer sur le banc ce samedi.

Messi sur le banc contre Brest ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , c'est Lionel Messi qui pourrait faire les frais du turnover mis en place par Christophe Galtier. Il faut dire que la légende du FC Barcelone a disputé l'intégralité de la rencontre sur la pelouse du FC Nantes avant d'être remplacée en toute fin de match conte la Juventus mardi. De son côté, Neymar était remplaçant face aux Canaris et était entré à l'heure de jeu à la place de Kylian Mbappé.

Soler pour accompagner Neymar et Mbappé ?

Par conséquent c'est au tour de Lionel Messi de souffler un peu. Et pour le remplacer, Christophe Galtier devrait opter pour Carlos Soler. Arrivé dans les dernières heures du mercato, l'international espagnol était justement entré en jeu à la place de Lionel Messi mardi contre la Juventus. L'ancien joueur de Valence devait donc être positionné en position de numéro 10, en soutien de Kylian Mbappé et Neymar. Grâce à sa polyvalence, Carlos Soler pourrait également être un précieux soutien aux deux milieux de terrain qui seront alignés.

