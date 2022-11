Foot - PSG

PSG : Galtier pousse un coup de gueule et prévient son vestiaire

Publié le 2 novembre 2022 à 01h00

Arthur Montagne

Malgré les deux victoires spectaculaires contre le Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des champions puis Troyes (4-3) en Ligue 1, le PSG a montré des lacunes importantes sur le plan défensif et qui pourraient poser problèmes lorsque le niveau s'élèvera. Et Christophe Galtier en a parfaitement conscience comme il l'explique en conférence de presse.

Sur le plan comptable, le PSG réalise un début de saison impressionnant puisque les Parisiens sont les derniers à être invaincus en Europe. Large leader de Ligue 1 avec 11 victoires et 2 nuls en 13 journées, le club de la capitale reste même sur deux victoires spectaculaires face Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des champions puis Troyes (4-3) en Championnat. Néanmoins, le PSG a également encaissé 5 buts lors de ces deux rencontres, notamment sur coup de pieds arrêtés, ce qui agace largement Christophe Galtier.

Galtier est «très agacé»

« J'étais très agacé à la suite des deux derniers matchs. Des positionnements ne sont pas bons, pas respectés. C'est une question d'engagement, parfois de sacrifice. J'en ai parlé ce matin avec mes joueurs. On en a plus que parlé, on l'a travaillé. En dehors de la valeur de chaque joueur sur sa capacité à gagner des duels aériens, on perd beaucoup de deuxièmes ballons dans la surface sur les coups de pied arrêtés. C'est un manque de concentration, un manque d'investissement. Il faut y remédier. La Juventus a marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Il faudra être très vigilants », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse en marge du choc contre la Juventus, avant de poursuivre.

«On doit y remédier à travers un engagement plus important»