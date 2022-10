Foot - PSG

PSG : Furieux, Mbappé prêt à aller au clash avec Galtier ? La réponse

Publié le 11 octobre 2022 à 10h15

Dan Marciano

Ces dernières heures, Kylian Mbappé a affolé la toile en publiant un message, qui peut laisser penser à une frustration. En effet, le joueur du PSG serait mécontent de son positionnement sur le terrain. De quoi irriter Christophe Galtier ? Selon certains journalistes proches du club parisien, les deux hommes s'entendraient bien, malgré ce désaccord.

Après le « penaltygate » en début de saison, le « pivotgate » a agité les réseaux sociaux ces dernières heures. Par ce terme posté sur Instagram, Kylian Mbappé se plaint de sa position sur le terrain. En interne, le joueur se sentirait trahi. Et pour cause, un véritable avant-centre était attendu cet été pour épauler Mbappé et lui offrir plus de liberté.

La mise au point de Galtier sur le cas Mbappé

Cet attaquant n'est pas arrivé au PSG, au grand dam de Mbappé. « J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison (...) Nous avons souvent discuté durant l'été pour chercher un autre attaquant, avec un autre profil, pour permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé » a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse.

« Il n'y a pas de problèmes entre Galtier et Mbappé »