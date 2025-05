PSG : «Folie» signée Ousmane Dembélé, il est choqué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé est l'un des principaux artisans du parcours du PSG en Ligue des Champions. L'ancien joueur du Barça évolue sans doute à son meilleur niveau, lui qui a été repéré très tôt pour ses qualités. Il fait partie de cette génération de joueurs formés au Stade Rennais, qui ont réussi une percée au plus haut niveau.

A 27 ans, Ousmane Dembélé est peut-être en train de connaître la meilleure version de lui-même sur un terrain. L'attaquant français a parcouru beaucoup de chemin depuis sa formation au Stade Rennais. Un centre très reconnu en France aujourd'hui, et ce, pour sa capacité à former de grands joueurs. D'ailleurs, Ousmane Dembélé fait partie de ceux qui impressionnaient déjà à son jeune âge.

Dembélé déjà impressionnant à Rennes

En débarquant à Rennes en 2010, Ousmane Dembélé y a achevé sa formation en 2015, avant d'y faire ses débuts professionnels pour une saison. Le Français avait déjà de belles qualités à cette époque, impressionnant tous ceux qui ont pu croiser sa route. « Rennes a certainement le meilleur centre de formation français aujourd’hui. Y’a t-il un joueur en particulier qui t’a marqué là-bas ? Oui, c’est le meilleur centre de formation français pour moi. Il y a un très gros niveau et un ami à moi qui était à Lyon, était venu en essai à Rennes et avait été surpris du niveau. Il m’a dit “ah ouais, mais le niveau est fou”. Le joueur qui m’a le plus choqué, c’est Ousmane clairement. C’était abusé, il prenait le ballon, dribblait tout le monde, pfff. C’était une folie », s'est enflammé Timothé Nkada, attaquant de Rodez passé par Rennes dans sa jeunesse, lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

PSG : Dembélé, le prochain Ballon d'Or ?

Au vu de ses performances depuis quelques mois et du succès du PSG, Ousmane Dembélé s'avance comme un prétendant de plus en plus crédible pour le Ballon d'Or 2025. Si la route est encore longue, une victoire en Ligue des Champions apporterait un peu plus de crédit à sa candidature. Il faudra pour cela battre l'Inter Milan en finale le 31 mai.