PSG : Fiasco annoncé pour cette recrue estivale ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Skriniar a été l’une des recrues stars de l’été 2023 surtout vu son prix, puisque le Paris Saint-Germain n’a pas déboursé le moindre sou en indemnité de transfert. Mais on ne peut pas vraiment dire que le Slovaque soit devenu indispensable au sein du club parisien…

Dès son arrivée en 2022, Luis Campos a tout de suite voulu Milan Skriniar au PSG. Finalement, il a fallu attendre un an pour voir le Slovaque débarquer à Paris, où il est rapidement devenu un titulaire indiscutable avec les troisième plus gros temps de jeu derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé.

Le PSG a perdu Skriniar

Cela a été le cas jusqu’en décembre dernier, puisque l’ancien de l’Inter s’est blessé à la cheville et ne devrait revenir qu’en toute fin de mercato. Au total ce sont tout de même 23 matchs toutes compétitions confondues et un total de 1815 minutes de jeu, ce qui toutefois reste plus que des joueurs comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola.

Dans quel état va-t-il revenir ?