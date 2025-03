PSG : «Explosé en plein vol», fiasco total avec un Marseillais !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet 2022, le PSG officialisait la venue de Christophe Galtier, champion de France avec le LOSC. Mais malgré un nouveau titre en Ligue 1, le technicien n'a pas fait le poids dans la capitale. Après un an, l'ancien entraîneur de l'ASSE était remercié, remplacé par Luis Enrique. Pour Jérôme Rothen, Galtier n'est tout simplement pas parvenu à tirer le meilleur de son équipe.

Si Christophe Galtier s’est senti comme un poisson dans l’eau à l’ASSE et au LOSC, il a cédé sous la pression parisienne. Nommé à la place de Mauricio Pochettino en 2022, le technicien a beau avoir remporté un titre de champion de France, il n’a pas laissé une énorme trace dans l’histoire du PSG.

Galtier face à la MNM

Pour Jérôme Rothen, le PSG était un peu trop gros pour Galtier, qui a dû gérer les égos au sein d’un vestiaire composé de Neymar, Kylian Mbappé ou encore de Lionel Messi.

« Il arrive avec un effectif pléthorique »

« Galtier est arrivé à Paris en étant le meilleur entraîneur de Ligue 1. C’est pour ça qu’il est venu à Paris, il avait fait ses preuves, notamment au LOSC. Il arrive avec un effectif pléthorique et il explose en plein vol. Et tout le monde disait quand il était à Lille : « Mettez-le à Paris, il fera mieux que les Tuchel et Emery ». J’en faisais partie, je ne veux pas avoir la mémoire courte » a déclaré Jérôme Rothen sur RMC.