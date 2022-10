Foot - PSG

PSG : Explications au sommet entre Galtier et cette recrue estivale

Publié le 28 octobre 2022 à 15h30

Thibault Morlain

Le cas Hugo Ekitike fait beaucoup parler au PSG. Arrivé lors du dernier estival du Stade De Reims, le prometteur attaquant était attendu. Le fait que son temps de jeu est réduit sous les ordres de Christophe Galtier. La situation n'est pas simple pour Ekitike, qui a fait part de mal-être sur les réseaux sociaux. Mais voilà que l'entraîneur du PSG veut désormais remédier à cela.

Si Luis Campos a échoué dans le recrutement d'un nouvel attaquant au PSG, Hugo Ekitike est tout de même arrivé du Stade de Reims. Le fait est toutefois que le joueur de Christophe Galtier a peu joué jusqu'à présent, seulement 160 minutes toutes compétitions confondues. Cela n'est donc pas simple pour Ekitike, dont le compteur but est toujours bloqué à 0. Le joueur du PSG a d'ailleurs lâché des messages qui en disaient long sur les réseaux sociaux. De quoi donner à une explication avec Christophe Galtier.

« J'ai eu une longue discussion avec lui »

De passage en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a été interpellé sur le cas d'Hugo Ekitike. L'entraîneur du PSG a alors fait part d'une discussion avec l'attaquant parisien : « J'ai eu une longue discussion avec lui la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité mais lui aussi. On a fait très attention à lui sur un plan physique car il est arrivé tard pour la préparation. Avec notre trio, cela demande beaucoup d'investissement. Dès qu'on joue à la place de l'un des 3, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d'avoir une connexion avec nos milieux. Il a été déçu parfois de ne pas commencer certains matchs, j'en ai parlé avec lui et donné les raisons de mes choix ».

« Il y a peut-être eu une perte de confiance »