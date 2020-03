Foot - PSG

PSG : Erling Haaland est complètement fan de Kylian Mbappe !

Publié le 10 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Alors qu'il suit les traces de Kylian Mbappé en terme de précocité, Erling Braut Haaland ne cache pas son admiration pour l'attaquant du PSG.

Les parcours de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland présentent plusieurs points similaires. Destinés très jeunes à une brillante carrière, les deux attaquants ont gravi les échelons sans trembler, en faisant les bons choix, notamment grâce à un entourage très proche et qui gère leur carrière de façon efficace. Le Norvégien marche sur les traces de l'attaquant du PSG en ce qui concerne la précocité de ses prestations, et avant de recroiser son chemin en Ligue des Champions, Erling Braut Haaland ne manque pas de s'enflammer pour Kylian Mbappé.

«C'est un joueur fantastique»