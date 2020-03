Foot - PSG

PSG - Polémique : Daniel Riolo affiche un discours fort sur le huis clos…

Publié le 9 mars 2020 à 16h45 par La rédaction

Le PSG disputera son huitième de finale retour face à Dortmund à huis clos. Et alors que ce contexte préoccupe les supporters parisiens, Daniel Riolo affiche plutôt un discours critique envers le club de la capitale.

Mercredi soir, le Parc des Princes sera vide. Le PSG ne pourra pas compter sur ses supporters face à Dortmund et pour certains, c’est un énième épisode malchanceux pour le club de la capitale alors que ce profile ce 8e de finale retour décisif en Ligue des Champions. Un avis que ne partage pas Daniel Riolo, qui ne vois pas cela de cette manière. Selon lui, le PSG est aussi fautif.

« Une scoumoune ? Le PSG y participe aussi »