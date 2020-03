Foot - PSG

PSG : Icardi, Cavani... Pierre Ménès donne la solution à Tuchel pour Dortmund !

Publié le 9 mars 2020 à 1h45 par A.D.

Ce mercredi soir, le PSG accueille le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Selon Pierre Ménès, Thomas Tuchel devrait titulariser Edinson Cavani et laisser Mauro Icardi sur le banc.

Pierre Ménès opterait pour Edinson Cavani face au Borussia Dortmund. Ce mercredi soir, le PSG retrouve le club de la Ruhr en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Battus au match aller (2-1), les hommes de Thomas Tuchel devront renverser la vapeur s'ils veulent valider leur ticket pour le prochain tour de la compétition. Lors du premier rendez-vous, le coach du PSG avait décidé de laisser à la fois Mauro Icardi et Edinson Cavani sur le banc des remplaçants. Selon Pierre Ménès, Thomas Tuchel devrait changer sa stratégie et aligner son numéro 9 d'entrée.

«Je mettrais Cavani au début pour les fatiguer»