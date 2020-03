Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette annonce forte sur la présence de Thiago Silva contre Dortmund !

Publié le 8 mars 2020 à 23h45 par A.D.

Blessé depuis la réception de Bordeaux, Thiago Silva réalise une véritable course contre-la-montre pour être de la partie face à Dortmund. Selon la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, le capitaine du PSG voudrait jouer coûte que coûte le huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Thiago Silva serait prêt à tout pour jouer contre Dortmund. Lors de la réception de Bordeaux le 23 février (4-3), le capitaine du PSG a dû quitter prématurément ses coéquipiers en raison d'une blessure. Alors que le PSG reçoit le BVB ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Thiago Silva ne serait pas certain d'être apte à disputer cette rencontre. D'autant qu'il n'a pas pu se tester face à Strasbourg ce samedi après-midi (match reporté en raison du coronavirus). Selon la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, Thiago Silva serait prêt à prendre le risque de jouer, et ce, même si ça pourrait lui porter préjudice.

«Il est prêt à prendre le risque»