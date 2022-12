PSG : En pleine réflexion, Messi reçoit un incroyable message de Premier League

La rédaction

Cet hiver, Lionel Messi a remporté la Coupe du monde à 35 ans, l'unique trophée manquant à son palmarès. Un titre qui propulse encore plus l'Argentin du PSG dans la légende de son sport et qui survient alors que ce dernier est en fin de carrière. Pourtant, l'Argentin a été brillant et a particulièrement impressionné Jürgen Klopp.

Le sacre de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022 est définitivement lié à Lionel Messi. Le Parisien a enfin remporté ce titre prestigieux qui le fuyait depuis le début de sa carrière. Si son avenir dynamise l'actualité du PSG, pour Jürgen Klopp, le niveau de La Pulga est encore stratosphérique.

«Le plus grand footballeur de ma vie»

Ce dimanche en conférence de presse, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp s'est exprimé sur le Mondial et plus particulièrement sur Lionel Messi, vainqueur avec l'Argentine : « Le plus grand footballeur de ma vie, Lionel Messi, la façon dont il joue au football à cet âge devrait nous donner à tous une idée de la durée pendant laquelle les footballeurs peuvent performer au plus haut niveau. Nous ne devrions pas fermer les livres trop tôt. C'était une joie de le suivre », a confié le tacticien allemand.

La reprise de Messi est connu, son avenir encore flou

En fin de contrat en juin prochain, l'avenir de Lionel Messi est une priorité du PSG, qui entend bien prolonger son champion du monde comme indiqué par le10sport.com. Pour Jürgen Klopp, l'Argentin a encore largement le niveau et a même de belles années devant lui. De son côté, Lionel Messi devrait reprendre l'entraînement le 3 janvier prochain tandis que son retour à la compétition devrait s'effectuer contre Angers, le 11 janvier.