PSG : «En petite tenue», le pari fou d’un Marseillais !

Avant que le PSG n’écrase l’Inter Milan (5-0) en finale, Redouane Bougheraba s’était engagé à défiler en « petite tenue » sur les Champs-Elysées si le club de la capitale remportait la Ligue des champions. Plus de deux semaines après, le célèbre humoriste supporter de l’OM ne l’a toujours pas fait, mais il a assuré qu’il allait tenir son pari.

Cela fait maintenant plus de deux semaines que le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire, et Redouane Bougheraba n’a toujours pas respecté son pari. Dans l’émission Clique animée par le journaliste Mouloud Achour, l’humoriste supporter de l’OM s’était engagé à se mettre « en petite tenue du Paris Saint-Germain et défiler sur les Champs-Elysées » si le club de la capitale battait l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions.

« Il avait six mois pour perdre 500g et il n'a jamais respecté son pari » « Je n’ai pas tenu mon pari pour une raison très simple. Je suis quelqu’un de parole et j’avais fait un pari avec Mouloud (Achour) avant, il avait perdu. Il avait six mois pour perdre 500g et il n'a jamais respecté son pari », a répondu Redouane Bougheraba quand il a été interrogé à ce sujet dans l’émission C à vous sur France 5.