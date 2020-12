Foot - PSG

PSG : Edinson Cavani aurait pu être le cauchemar de Nasser Al-Khelaïfi…

Publié le 4 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Ce mercredi, Edinson Cavani retrouvait le PSG. Des retrouvailles qui ont donné des sueurs froides à Nasser Al-Khelaïfi.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani a décidé de s’offrir un nouveau défi et il a terminé par s’engager avec Manchester United. Et ironie du sort, le tirage de la Ligue des Champions que les Parisiens soient dans la même poule que les Red Devils. Forcément, les retrouvailles entre El Matador et son ancien club étaient très attendues. Après avoir manqué le match aller, Cavani était bien de la partie ce mercredi à Old Trafford. Et si le PSG a fini par s’imposer (1-3), l’Uruguayen aurait bien pu faire basculer la rencontre si son magnifique piqué n’avait pas heurté la barre transversale de Keylor Navas.

Al-Khelaïfi a eu peur…