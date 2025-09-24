PSG : Du jamais vu pour Ousmane Dembélé, Daniel Riolo balance !

Lundi soir, Ousmane Dembélé a décroché le premier Ballon d'Or de sa carrière. Un sacre qui semblait encore impossible en début de saison dernière et sur lequel personne n'aurait misé en janvier dernier. Une ascension fulgurante qui est presque jamais vue comme le souligne Daniel Riolo.
Qui aurait pu prédire il y a encore quelques mois qu'Ousmane Dembélé serait Ballon d'Or à l'issue d'une saison durant laquelle le PSG a tout écrasé ? Probablement personne et ce qui rend le sacre du numéro 10 du PSG si particulier selon Daniel Riolo.
Riolo hallucine pour Dembélé
« Dembélé Ballon d’Or, franchement celle là fallait… T’imagines si on te le dit en décembre l’année dernière, je pense que tu rigoles. (…) Pour le PSG, c’est anecdotique la défaite ce soir (sourire) », confie-t-il dans une premier temps au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.
«C’est fou ce qui s’est passé cette année»
« Franchement, c’est fort pour lui. Je ne sais pas si un joueur a déjà eu le BO comme ça, alors que un an avant, mais même pas en rêve tu peux imaginer une seconde que ce mec là peut être BO un jour. Il y a un an, qui peut dire que ce mec là le sera un jour dans sa vie ? Avec tout ce qu’on savait de lui, le talentueux irrégulier, le talentueux qui peut rater un but à deux mètres tout fait, personne. C’est fou ce qui s’est passé cette année. On a rarement vu une équipe à ce point tout écraser en six mois », ajoute Daniel Riolo.