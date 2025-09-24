PSG : Du jamais vu pour Ousmane Dembélé, Daniel Riolo balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Ousmane Dembélé a décroché le premier Ballon d'Or de sa carrière. Un sacre qui semblait encore impossible en début de saison dernière et sur lequel personne n'aurait misé en janvier dernier. Une ascension fulgurante qui est presque jamais vue comme le souligne Daniel Riolo.

Qui aurait pu prédire il y a encore quelques mois qu'Ousmane Dembélé serait Ballon d'Or à l'issue d'une saison durant laquelle le PSG a tout écrasé ? Probablement personne et ce qui rend le sacre du numéro 10 du PSG si particulier selon Daniel Riolo.

Riolo hallucine pour Dembélé « Dembélé Ballon d’Or, franchement celle là fallait… T’imagines si on te le dit en décembre l’année dernière, je pense que tu rigoles. (…) Pour le PSG, c’est anecdotique la défaite ce soir (sourire) », confie-t-il dans une premier temps au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.