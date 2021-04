Foot - PSG

PSG : Di Maria revient sur son geste somptueux contre Angers !

Publié le 21 avril 2021 à 23h05 par B.C.

Alors que le PSG a facilement battu Angers (5-0), Angel Di Maria s’est illustré en délivrant une passe décisive à Mauro Icardi sur un coup du foulard. Un geste sur lequel est revenu l’Argentin à la fin du match.