A 10 jours de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter, Didier Deschamps était en conférence de presse ce mercredi pour annoncer sa liste d’internationaux sélectionnés pour le Final Four avec l’équipe de France. Lié par son passé de joueur et d’entraîneur à l’OM, le champion du monde 98 a recalé un journaliste qui a poussé le bouchon trop loin à son goût.

Didier Deschamps disputera le Final Four de la Ligue des nations avec l’équipe de France à compter du 5 juin et de la demi-finale de la compétition contre l’Espagne. Avant cela, sept de ses joueurs s’affronteront en finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain à Munich entre le PSG et l’Inter. De par son héritage lié à l’OM, rival historique du Paris Saint-Germain, Deschamps a inspiré un journaliste qui s’est fait recadrer par le sélectionneur tricolore.

«Vous êtes sérieux là ?» « En tant que premier capitaine d’un club français à avoir soulevé la C1, es-tu au soutien du Paris Saint-Germain pour le foot français ou pour l’ancien Marseillais que tu es ne verrais pas forcément d’un mauvais œil le succès de l’Inter ? ». Une question qui n’a pas manqué de faire doucement sortir Didier Deschamps de ses gonds. « Vous êtes sérieux là ? », a pour commencer rétorqué le sélectionneur de l’équipe de France, passé à l’OM en tant que joueur entre 1989 et 1994 et qu’entraîneur entre 2009 et 2012.

«Il faut la poser à quelqu’un au Vieux Port où vous seriez sûr de la réponse» Didier Deschamps n’a que très peu goûté à l’allusion du journaliste de RMC qu’il n’a pas hésité à remettre en place avec la tirade qui suit. « Vous n’êtes pas sérieux de me poser une question comme ça. Il faut la poser à quelqu’un au Vieux Port où vous seriez sûr de la réponse. Je suis sélectionneur, il y a une équipe française… Même si j’ai un passé marseillais, ça me paraît tellement évident. Vous ne devriez même pas me poser la question. Évidemment, même si j’ai deux joueurs qui sont concernés avec l’Inter, Benjamin (ndlr Pavard) et Marcus (ndlr Thuram), je vais dire non parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Ce serait évidemment la meilleure des choses pour le foot français. Mais bon, toutes les questions sont possibles », a lâché le sélectionneur des Bleus.