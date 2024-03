PSG : Deschamps interpelle Luis Enrique pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Auteur d’un triplé ce dimanche soir avec le PSG face à Montpellier, Kylian Mbappé a rallié Clairefontaine ce lundi. Le capitaine de l’équipe de France va prendre part aux rencontres amicales face à l’Allemagne et au Chili (23 et 26 mars) après avoir enchaîné de nombreux matchs. A ce propos, Didier Deschamps a évoqué la gestion de la star de 25 ans par Luis Enrique.

Un triplé et puis s’en va. Dimanche soir, un Kylian Mbappé époustouflant réalisait une performance XXL avec le PSG qui l’emportait (2-6) face à Montpellier. Désormais, c’est bien avec l’équipe de France que le Bondynois va composer, lui qui a rejoint Clairefontaine ce lundi. Les Bleus rencontreront l’Allemagne et le Chili les 23 et 26 mars prochains à Lyon puis à Marseille dans ce qui est le dernier stage de préparation des hommes de Didier Deschamps à désormais moins de trois mois de l’Euro.

OM - Équipe de France : Il déclare sa flamme à Deschamps https://t.co/JIAk5A95JM pic.twitter.com/ZfxDOVooyp — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

« La notion de fraîcheur est importante »

Mais gare aux blessures. Aucun des joueurs potentiellement sélectionnables pour l’Euro ne veut se blesser, et cela, Didier Deschamps en est averti. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le sélectionneur de l’équipe de France a notamment évoqué l’état de forme de Kylian Mbappé, interpellant au passage Luis Enrique. « C'est valable pour Kylian et pour tous les autres, la notion de fraîcheur est importante. Ils arriveront tous avec un était de fatigue différent » , a ainsi déclaré Deschamps dans des propos relayés par RMC .

« Ce n'est pas ma décision, c'est celle de Luis Enrique »