PSG : Désastre à Barcelone, c'est du jamais vu !

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a accueilli le PSG au Stade olympique Lluís Companys. Si elle a ouvert le score, la bande à Lamine Yamal a tout de même perdu contre l'écurie parisienne. Avec cette contre-performance, le Barça est sur une série de trois défaites consécutives à domicile contre le PSG. Un record sur la scène européenne.
Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone avait la lourde tâche de recevoir le PSG au Stade olympique Lluís Companys. Malheureusement pour le Barça, il s'est incliné face à son adversaire parisien ce mercredi soir. Pourtant, les hommes d'Hans-Dieter Flick avaient ouvert le score à la 19ème minute de jeu.
PSG : Le Barça battu pour la 3ème fois d'affilée en C1
Renversé par le PSG, le FC Barcelone réalise un triste record. En effet, le Barça a enchainé plusieurs défaites de suite face au club parisien à domicile.
Barça : Une mauvaise série inédite sur la scène européenne
Le PSG est devenu la bête noire du FC Barcelone. En effet, les Blaugrana viennent d'essuyer leur troisième défaite de rang à domicile face au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Comme précisé par Foot Mercato, c'est la première fois que le Barça affiche une telle série sur ses terres en compétition européenne. Avant ce mercredi soir, les Catalans ont perdu face aux Parisiens le 16 février 2021 en 8e de finale aller de Ligue des Champions et le 16 avril 2024 en quart de finale retour de la C1, et ce, sur le même score : 4-1.