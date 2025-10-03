PSG : Désastre à Barcelone, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a accueilli le PSG au Stade olympique Lluís Companys. Si elle a ouvert le score, la bande à Lamine Yamal a tout de même perdu contre l'écurie parisienne. Avec cette contre-performance, le Barça est sur une série de trois défaites consécutives à domicile contre le PSG. Un record sur la scène européenne.

Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone avait la lourde tâche de recevoir le PSG au Stade olympique Lluís Companys. Malheureusement pour le Barça, il s'est incliné face à son adversaire parisien ce mercredi soir. Pourtant, les hommes d'Hans-Dieter Flick avaient ouvert le score à la 19ème minute de jeu.

