PSG : Dépité au Qatar, Kylian Mbappé donne enfin des nouvelles

Guillaume de Saint Sauveur

Sorti tête basse et mine abattue d’une finale de Coupe du Monde dimanche dernier contre l’Argentine qu’il aura pourtant marquée de son empreinte, Kylian Mbappé a repris l’entraînement bien plus tôt que prévu avec le PSG. Et l’attaquant tricolore en a profité pour donner des nouvelles.

Malgré son remarquable triplé inscrit dimanche dernier face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé n’a pas réussi à offrir la victoire à l’équipe de France, qui s’est finalement inclinée aux tirs au but. Une issue amère pour l’attaquant du PSG, qui vient de fêter ses 24 ans.

Mbappé abattu après la finale

En effet, pendant de longues minutes sur la pelouse et au moment d’aller récupérer sa médaille d’argent ainsi que son trophée de meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé affichait une mine défaite, lui qui a été marqué par le scénario cruel de cette finale.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Un retour prématuré au PSG