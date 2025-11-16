PSG - Départ d’un joueur : Le président est dégoûté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Youssouf Mulumbu n'avait pas réussi à se faire une place suffisamment solide en équipe première pour être conservé. L'ancien milieu de terrain congolais avait ainsi été vendu à l'été 2009 du côté de West Bromwich Albion, et il affirme que le président de l'époque était très déçu de le voir quitter le PSG.

Issu de la même génération de titis qu'un certain Clément Chantôme, Youssouf Mulumbu avait intégré l'équipe première du PSG en 2006 mais sans pour autant parvenir à se faire une place de titulaire. Et après un prêt du côté d'Amiens, le milieu de terrain congolais (42 sélections, 1 but) a finalement été vendu par le PSG à West Bromwich Albion, en 2009, soit deux ans avant le rachat du club de la capitale par le Qatar.

« C’est pour ça que je suis parti du PSG » Dans un entretien accordé à Top Mercato, Mulumbu livre les coulisses de son départ du PSG : « Lorsqu’on est jeune, on ne comprend pas tout le poids de ce maillot. On était en période de transition, les Qataris sont arrivés après mon départ. Pour moi, il était impératif que j’aie du temps de jeu. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire au PSG. C’est pour ça que je suis parti à l’étranger. Je l’ai regretté un temps. Mais au vu de la carrière que j’ai pu faire, je suis satisfait de ce que j’ai pu accomplir », confie l'ancien milieu de terrain.