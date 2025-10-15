PSG - Dembélé : Luis Enrique va prendre une décision de dernière minute !

Pierrick Levallet

Absent depuis début septembre avec le PSG, Ousmane Dembélé est sur le chemin du retour. Le Ballon d’Or 2025 aurait retrouvé de bonnes sensations à l’entraînement. Luis Enrique n’aurait toutefois pas encore tranché concernant la présence ou non de l’international français dans le groupe pour le match de ce vendredi contre Strasbourg.

Ousmane Dembélé n’est plus apparu sur un terrain de foot depuis le 5 septembre dernier. À cette occasion, le Ballon d’Or 2025 s’était blessé avec l’équipe de France contre l’Ukraine. Ce coup dur avait d’ailleurs provoqué la colère du PSG. L’attaquant de 28 ans semble toutefois avoir bien récupéré et serait tout proche d’un retour à la compétition.

Ousmane Dembélé de retour contre le RC Strasbourg ? Comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé aurait retrouvé de bonnes sensations à l’entraînement. L’international français pourrait d’ailleurs être présent dans le groupe pour la réception du RC Strasbourg ce vendredi. Luis Enrique n’aurait toutefois encore rien décidé à ce sujet.