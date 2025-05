PSG - Dembélé : Luis Enrique change tout, il balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Luis Enrique a décidé de repositionner Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque du PSG. Mais en réalité, tous les offensifs mis à la disposition du coach espagnol sont extrêmement polyvalents. Comme l’a révélé Vitinha, chaque joueur du PSG sait parfaitement ce qu’il doit faire à la lettre, telle une partition mise en place par le coach.

Auprès de Rio Ferdinand , Vitinha a décrypté les consignes tactiques voulues par Luis Enrique au PSG . « Aujourd’hui, un n°6 peut être un 8, un 8 peut être un 10, un 10 peut être un 6 et avec les attaquants, on ne sait jamais s'ils sont à gauche, à droite, dans l’axe. C'est très difficile pour les adversaires. L'entraîneur a essayé de mettre cela en place et je pense que c'était la clé. C'est très difficile pour les autres équipes, qu’elles pressent en un-contre-un ou qu’elles ne pressent pas et choisissent de rester en bloc bas », a lâché le Portugais dans une vidéo YouTube.

« Si Ousmane se retrouve à gauche, il sait ce qu’il a à faire, s’il est à droite il sait aussi comment il doit jouer »

« Nous les joueurs, on a conscience que nos mouvements ont une utilité, un but. Les joueurs qui sont sur le terrain se sentent toujours en contrôle de la situation, toujours. Si Ousmane se retrouve à gauche, il sait ce qu’il a à faire, s’il est à droite il sait aussi comment il doit jouer, idem quand il est plus axial. Il saura quoi faire. On sait tous ce qu’on doit faire, quelle que soit notre position sur le terrain. C’est important. Quand tu as cette mobilité, tu as le contrôle. C’est l’évolution du football qui veut ça. Les équipes sont armées sur le plan tactique, incroyablement bien organisées », conclut le cerveau de l’entrejeu du PSG.