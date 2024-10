PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la rencontre face à Arsenal, Luis Enrique a décidé de faire respecter la discipline et c’est ainsi que l’entraîneur du PSG s’est passé d’Ousmane Dembélé, sanctionné. Sans l’international français, le club de la capitale s’est incliné face aux Gunners (2-0) et son absence a été marquante. Luis Enrique se serait-il trompé ? Daniel Riolo le pense et n’a pas manqué de le faire savoir.

Bradley Barcola, Kang-in Lee, Désiré Doué. Telle était l’attaque du PSG face à Arsenal ce mardi soir. En l’absence d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique a décidé de faire confiance à l’ex-joueur de Rennes, mais son apport n’a clairement pas été le même. Avec sa vitesse, sa technique et sa faculté à faire des différences, Dembélé a énormément manqué au PSG ce mardi soir. Une absence regrettée par Daniel Riolo, qui s’en est alors pris à Luis Enrique, qui a voulu faire la police au mauvais moment.

«Je savais déjà que j’irai au PSG», la grande révélation sur son transfert https://t.co/HrBtXla8Im pic.twitter.com/mQB01323r8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

« Je ne suis pas sûr que c’était une bonne idée »

Au moment de débriefer la défaite du PSG face à Arsenal, l'absence d’Ousmane Dembélé était bien évidemment au coeur des débats. Ainsi, lors de L’After Foot, Daniel Riolo a notamment lâché : « Le PSG affiche trop de limites et dans ces limites là, il y a la qualité de certains joueurs et les choix toujours aussi discutables du coach. Comment ne pas souligner que d’avoir fait la police à la veille d’un match aussi important, je ne suis pas sûr que c’était une bonne idée. Le gars qui dans ton équipe faisait le plus de dégâts dans les défenses adverses depuis le début de la saison, tu as choisi de l’écarter pour faire respecter ton autorité un lundi ».

« Je pense que Dembélé aurait pu faire des dégâts dans cette défense »

« Il aurait peut-être fallu trouver un autre moyen ou faire passer ça avec une discussion de diplomate et lui faire payer plus tard. Je pense que ce soir quand j’ai vu Calafiori sur le côté, je pense que face à un côté qui va très vite il risque d’avoir des soucis, je n’ai pas pu m’empêcher de penser que Dembélé lui aurait causé des soucis. Je pense que Dembélé aurait pu faire des dégâts dans cette défense », a-t-il poursuivi sur cette absence d’Ousmane Dembélé au PSG.