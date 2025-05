PSG - Dembélé : Le mariage qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Nommé meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP ce dimanche soir, Ousmane Dembélé a vécu cela comme une consécration. Tout a changé pour lui lorsque Luis Enrique l’a positionné en tant que faux 9 au PSG. La star de 27 ans a épousé son nouveau rôle à la perfection, ce qui lui a permis d’atteindre de nouveaux sommets.

Ce dimanche soir, Ousmane Dembélé a reçu une récompense qui a confirmé son excellente saison. L’attaquant du PSG a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. L’international français s’est révélé dans une nouvelle position dès cet hiver : celui de faux 9. Luis Enrique a tenté un coup de poker, qui a parfaitement fonctionné.

«Cela me permet d’être plus lucide»

Ousmane Dembélé, qui a épousé son nouveau rôle à la perfection, reconnaît d’ailleurs que cela a été un tournant de sa saison. « J’ai fait une belle saison grâce à mes coéquipiers et le staff. On me disait souvent : il faut que tu marques des buts. On me l’a dit avant un match des Bleus face à la Belgique. J’ai marqué et je savais ensuite que je marquerai encore. Ma position de numéro 9 sur le terrain m’a rapproché du but. Et cela me permet d’être plus lucide » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Parisien.

Une fin de saison historique pour le PSG et Dembélé ?

Désormais, Ousmane Dembélé a les yeux rivés sur ses nouveaux objectifs avec le PSG. Il veut d’abord battre le Stade de Reims pour rafler la Coupe de France le 24 mai prochain. Le joueur de 27 ans a ensuite prévu de s’imposer devant l’Inter Milan le 31 mai pour permettre aux Rouge-et-Bleu de remporter leur première Ligue des champions de leur histoire. À voir si la fin de saison se déroulera sans accroc pour le PSG.