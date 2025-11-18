PSG - Dembélé : Le gros coup qui rend fou Mbappé !

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est le deuxième joueur le plus utilisé au Real Madrid derrière Thibaut Courtois. L’ancien du PSG commence donc à ressentir la fatigue due à l’accumulation des matchs. Malgré cela, le joueur de 26 ans refuse d’aller sur le banc pour se reposer pour une raison bien précise : remporter le Ballon d’Or après Ousmane Dembélé.
En septembre dernier, Ousmane Dembélé a vécu une soirée de rêve. Après une saison légendaire, ponctuée par le sacre historique du PSG en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or. Kylian Mbappé, lui, a assisté à la cérémonie depuis l’Espagne, le Real Madrid ayant décidé de boycotter l’événement.
Mbappé a fait du Ballon d'Or une obsession
Depuis, l’ancien du PSG s’est fixé un objectif clair comme le rapporte SPORT : remporter le Ballon d’Or. Après avoir vu Ousmane Dembélé être sacré, Kylian Mbappé a mis les bouchées doubles pour espérer remporter la prestigieuse distinction personnelle à son tour. Son ambition est néanmoins en train de virer à l’obsession.
Catastrophe à venir au Real Madrid ?
En effet, le média espagnol précise que Kylian Mbappé refuse de se reposer désormais. Le champion du monde 2018 veut disputer chaque match et le plus de minutes possibles. Le natif de Bondy veut rester parmi les meilleurs du monde, et estimerait qu’il n’y a qu’en restant sur le terrain aussi longtemps qu’il peut qu’il y parviendra, quitte à risquer la blessure. L’ambition de Kylian Mbappé pourrait bien le faire courir à sa perte au Real Madrid.