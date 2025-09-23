PSG - Dembélé : La discussion qui a tout changé !

Ousmane Dembélé a vécu une soirée de rêve ce lundi. L’attaquant du PSG a été sacré Ballon d’Or 2025 après avoir réalisé une saison exceptionnelle. L’international français s’est totalement métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique. Ce changement majeur a d’ailleurs eu lieu après une discussion entre le joueur de 28 ans et le coach espagnol.
Luis Enrique a métamorphosé Dembélé au PSG
En effet, l’entraîneur du PSG en a fait un redoutable finisseur, alors qu’Ousmane Dembélé présentait de grosses lacunes dans ce domaine il y a un peu plus d’un an. Le champion du monde 2018 est également devenu particulièrement généreux dans l’effort défensif, ce qui a été fondamental pour les Rouge-et-Bleu en Ligue des champions. L’origine de ce changement majeur résiderait d’ailleurs dans une discussion entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, le technicien espagnol ayant réussi à lui faire prendre conscience de certaines choses.
«L'élément principal réside effectivement au niveau du mental»
« De nombreux facteurs expliquent sa métamorphose. Mais l'élément principal réside effectivement au niveau du mental. Luis Enrique lui a fait prendre conscience de l'impact qu'il pouvait avoir sur un match en lui offrant plus de liberté, en lui confiant un nouveau rôle et en lui faisant comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'avait rien à envier aux meilleurs buteurs de la planète » a confié le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.