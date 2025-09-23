PSG - Dembélé : La discussion qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a vécu une soirée qu’il n’oubliera jamais. Ce lundi, l’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025. Sa saison exceptionnelle avec le PSG - la meilleure de sa carrière - a eu raison de Lamine Yamal, son principal concurrent pour le graal. L’international français s’est totalement métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique, ce qui l’a conduit jusqu’à sa consécration.

Luis Enrique a métamorphosé Dembélé au PSG En effet, l’entraîneur du PSG en a fait un redoutable finisseur, alors qu’Ousmane Dembélé présentait de grosses lacunes dans ce domaine il y a un peu plus d’un an. Le champion du monde 2018 est également devenu particulièrement généreux dans l’effort défensif, ce qui a été fondamental pour les Rouge-et-Bleu en Ligue des champions. L’origine de ce changement majeur résiderait d’ailleurs dans une discussion entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, le technicien espagnol ayant réussi à lui faire prendre conscience de certaines choses.