PSG - Dembélé : La date de son retour est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé début septembre, Ousmane Dembélé a dû passer par la case infirmerie pendant plusieurs semaines. L'attaquant parisien a donc manqué plusieurs grands rendez-vous du club au moment où d'autres joueurs ont rempli le banc des blessés. Son retour est en pleine préparation et il devrait intervenir prochainement.

Absent depuis le retour de la première trêve internationale de la saison, Ousmane Dembélé se rapproche doucement d'un retour aux affaires. Le Ballon d'Or 2025 n'est pas présent avec l'Equipe de France pour ce nouveau rassemblement mais il ne devrait pas tarder à reprendre du service bientôt avec le PSG.

Dembélé sur le point de faire son retour Comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé est parti au Qatar il y a quelques jours poursuivre sa rééducation dans le but de faire son retour à la compétition à l'occasion de la reprise du championnat face à Strasbourg le 17 octobre prochain. Après son match nul dimanche, le club occupe toujours la tête de Ligue 1 avec un petit point d'avance sur l'OM.