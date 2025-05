PSG : Dembélé insulté, le mea culpa d'une célébrité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est en train de mettre tout le monde d'accord cette saison. Ses performances et son réalisme devant le but permettent à l'équipe de Luis Enrique de rêver plus grand... mais aussi à ses détracteurs de faire leur mea culpa. C'est notamment le cas du réputé médecin / chirurgien Michel Cymes.

Médecin et chirurgien français, Michel Cymes est en parallèle de ses activités professionnelles, un amoureux du PSG. Le natif du 11ème arrondissement de Paris suit avec joie les performances de l'équipe de Luis Enrique en Ligue des champions cette saison et a profité d'une discussion avec Le Parisien dans l'optique de présenter ses plus plates excuses à Ousmane Dembélé.

«J’ai dit qu’il était une quiche et qu’il fallait le vendre»

Depuis la Saint-Sylvestre, Ousmane Dembélé est en feu avec 25 buts inscrits et 33 en tout sur l'intégralité de la saison avec le Paris Saint-Germain. Une efficacité est née chez le natif de Vernon qui témoigne d'un mea culpa le plus total de la part de Michel Cymes. « J’aimerais rencontrer Dembélé pour lui présenter mes excuses, tellement j’ai dit qu’il était une quiche et qu’il fallait le vendre, exactement comme Kolo Muani ».

«On connaît ses fragilités»

D'ailleurs, l'affection de Michel Cymes pour Ousmane Dembélé n'est pas isolée puisque les ventes de maillots du PSG soulignent un attachement tout particulier de la fan base parisienne au champion du monde tricolore. Hormis Dembélé, le médecin et chirurgien intervenant depuis des décennies dans les médias n'a pas manqué d'afficher une certaine admiration au Parisien envers le capitaine du Paris Saint-Germain : Marquinhos.

« Marquinhos représente l’esprit d’équipe, le don de soi. Il est le plus ancien joueur. Il a une mentalité irréprochable : il mouille le maillot et en même temps il est humain. On connaît ses fragilités, on sait qu’il souffre beaucoup quand il y a eu des remontadas ». Reste à savoir si, pendant la réception d'Arsenal au Parc des princes mercredi soir pour la demi-finale retour de Ligue des champions, le PSG version Luis Enrique continuera de faire rêver Michel Cymes.