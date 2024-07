 PSG - Dembélé : Il craque complètement et fait son mea culpa !

Thomas Bourseau

Que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, Luis Enrique et Didier Deschamps sont unanimes concernant la capacité de percussion et le fait qu’Ousmane Dembélé soit en mesure de constamment déstabiliser les défenses adverses. Mais aux yeux de Jorge Sampaoli, Dembélé joue comme un « autiste ». L’ex-entraîneur de l’OM s’est excusé pour avoir utilisé ce terme.

Ousmane Dembélé n’a pas réalisé la compétition de sa vie pendant l’Euro 2024. Quand bien même son impact sur le jeu de son équipe ne se lit pas à travers les lignes de statistiques, l’ailier de l’équipe de France n’a pas délivré la moindre passe décisive ni inscrit le moindre but. Emprunté et semblant en difficulté pour pleinement s’exprimer, Dembélé a été vivement critiqué par Jorge Sampaoli.

«Ils savent qu’il joue comme un autiste»

L’ancien coach de l’OM et de la sélection argentine n’a pas été transporté par les performances d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France. C’est le moins que l’on puisse dire au vu de ses récentes déclarations pour So Foot par le biais desquelles on peut clairement comprendre qu’il n’est pas le plus grand fan de l’attaquant du PSG. « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’il joue comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même ».

«Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme»

L’utilisation du terme autiste a beaucoup fait parler ces dernières heures. De quoi pousser Jorge Sampaoli à revenir sur ses propos en les expliquant par l’intermédiaire d’une story publiée sur son compte Instagram rapportée par Foot Mercato. « Note explicative après mon interview dans la revue So Foot : Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je voulais juste parler d’individualité. Plus que jamais, il faut faire attention aux mots qu’on utilise ».