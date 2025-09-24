PSG : Dembélé humilie Yamal, l'annonce qui va choquer l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le détail des votes du Ballon d'Or n'a pas encore été divulgué et ne sera connu que samedi, mais Vincant Garcia, rédacteur en chef de France Football dévoile un premier secret. Ousmane Dembélé aurait en effet largement dominé le scrutin au point que sa victoire soit indiscutable face à Lamine Yamal.

Samedi, le détail des votes du Ballon d'Or sera disponible dans l'édition de France Football. Un moment toujours très attendu, mais Vincent Garcia, rédacteur en chef du média qui organise la cérémonie, dévoile que la victoire d'Ousmane Dembélé ne souffre d'aucune contestation face à Lamine Yamal.

Dembélé large vainqueur face à Yamal « Si je dois vous donner une tendance, il n'y a pas eu de match. Honnêtement, Ousmane l'a emporté assez largement. C'est à retrouver dans France Football samedi avec tous les détails des votes, tous les détails de points, Mais Ousmane a emporté largement l'adhésion de nos jurés. C'est un Ballon d'Or qui fait a priori autorité auprès de nos jurés », confie-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE avant d'assurer que la présence de nombreux parisiens dans la liste de nommés n'a finalement pas eu d'influence pour Ousmane Dembélé.