PSG : Coup historique, l’appel surprise à une star !

Ancien latéral gauche du PSG, Boukary Dramé n’a jamais cessé d’aimer son club formateur. À 40 ans, celui qui a disputé 38 matchs sous les couleurs parisiennes entre 2005 et 2007 a partagé son émotion profonde après la victoire du PSG en Ligue des champions et sur le symbole fort que représente l’appel du président à Thiago Silva.
Formé au centre de formation du PSG, Boukary Dramé a connu les années plus modestes du club avant l’ère QSI. Parti en 2007 tenter sa chance ailleurs, notamment en Italie, il n’a jamais oublié le club de ses débuts. Et même près de deux décennies plus tard, son attachement au PSG reste intact. Invité par le club à commenter la finale sur PSG TV, il a vibré comme un vrai fan.
Dramé a vécu une soirée de rêve
« J’étais invité par le Paris SG au Parc des Princes pour commenter la finale contre l’Inter Milan sur PSG TV. J’étais comme un supporter ! Le stade était à guichets fermés. L’ambiance était exceptionnelle ! Ça restera gravé ! Moi, je le sentais, je savais qu’on allait gagner, j’étais très confiant. J’avais l’impression qu’il y avait même plus d’ambiance au Parc qu’à Munich, franchement, c’était incroyable ! Un moment inoubliable, un souvenir qui restera gravé à jamais ! On est très content ! » a déclaré Dramé lors d'un entretien accordé à Top Mercato.
Dramé marqué par une scène émouvante
Au-delà de l’euphorie de la victoire, Dramé évoque une fierté collective, celle de tous les anciens, de tous ceux qui ont porté les couleurs du PSG avant cette conquête historique. « Je suis content, je suis fier d’avoir fait partie de cette équipe. Même si ça a été indirectement, c’est comme si je l’avais gagnée » a-t-il expliqué avec émotion. Il cite notamment un moment fort : l’appel du président Nasser Al-Khelaïfi à Thiago Silva, emblématique capitaine parisien, resté sans sacre européen avec le PSG : « C’est comme s’il l’avait gagnée lui aussi. On est fier. »