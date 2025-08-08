PSG : Coup historique, l’appel surprise à une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien latéral gauche du PSG, Boukary Dramé n’a jamais cessé d’aimer son club formateur. À 40 ans, celui qui a disputé 38 matchs sous les couleurs parisiennes entre 2005 et 2007 a partagé son émotion profonde après la victoire du PSG en Ligue des champions et sur le symbole fort que représente l’appel du président à Thiago Silva.

Formé au centre de formation du PSG, Boukary Dramé a connu les années plus modestes du club avant l’ère QSI. Parti en 2007 tenter sa chance ailleurs, notamment en Italie, il n’a jamais oublié le club de ses débuts. Et même près de deux décennies plus tard, son attachement au PSG reste intact. Invité par le club à commenter la finale sur PSG TV, il a vibré comme un vrai fan.

Dramé a vécu une soirée de rêve « J’étais invité par le Paris SG au Parc des Princes pour commenter la finale contre l’Inter Milan sur PSG TV. J’étais comme un supporter ! Le stade était à guichets fermés. L’ambiance était exceptionnelle ! Ça restera gravé ! Moi, je le sentais, je savais qu’on allait gagner, j’étais très confiant. J’avais l’impression qu’il y avait même plus d’ambiance au Parc qu’à Munich, franchement, c’était incroyable ! Un moment inoubliable, un souvenir qui restera gravé à jamais ! On est très content ! » a déclaré Dramé lors d'un entretien accordé à Top Mercato.