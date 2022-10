Foot - PSG

PSG : Clans, Mbappé... C'est la guerre dans le vestiaire de Galtier

Publié le 14 octobre 2022 à 01h30

Les tensions seraient nombreuses au sein du PSG. Il y a évidemment le conflit entre Kylian Mbappé et Neymar, mais pas seulement. La situation serait extrêmement tendue, à tel point que des clans ont été crées. Les hispanophones s'opposent à celui des Français. Arrivé cet été, Christophe Galtier doit gérer cette guerre.

Par où commencer ? Il faut dire que depuis quelques semaines, les polémiques s'enchaînent au PSG, que ce soit au sein de l'équipe féminine ou masculine. La dernière en date concerne Kylian Mbappé. Le club parisien aurait fait appel à une agence pour discréditer les médias, mais aussi le joueur. Irritée, la star aurait réclamé son transfert. Depuis sa prolongation au PSG en mai dernier, Mbappé serait source de crispations en interne.

Entre Neymar et Mbappé, rien ne va plus

Comme annoncé par RMC Sport , Neymar n'aurait pas hésité à dénoncer les nombreux privilèges reçus par Kylian Mbappé depuis sa prolongation. Les deux hommes ne s'adresseraient plus la parole, même s'ils tentent de cacher leurs différends devant les caméras. Le média donne également plus de précisions sur l'ambiance qui règne au sein du vestiaire du PSG. Et comme attendu, elle serait délétère.

Deux clans s'opposent dans le vestiaire

Toujours selon les médias, une guerre de clans est lancée dans le vestiaire parisien. A l'instar de ces dernières années, les joueurs hispanophones se côtoient et auraient très peu de contacts avec les joueurs français. « C’est un raccourc i » nuance un proche du vestiaire. Car il est vrai que des exceptions existent.

Les exceptions Sergio Ramos et Navas

Ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos ferait l'unanimité au sein du vestiaire. Expérimenté, il n'hésiterait pas à prodiguer des conseils aux titis parisiens, mais aussi à sympathiser avec certains joueurs tricolores. Keylor Navas apprécie également le groupe des Français et n'aurait pas apprécié le rapprochement entre Neymar et Gianluigi Donnarumma. Les tensions ne sont jamais bien loin au PSG.