PSG : Choisi par Luis Enrique, il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, Warren Zaïre-Emery a été désigné capitaine du PSG par Luis Enrique afin d’affronter Strasbourg (3-3). Le joueur de 19 ans a bien rendu cette confiance en proposant une très belle prestation. Le numéro 33 a d’ailleurs témoigné de toute sa fierté de pouvoir porter le brassard au sein de son club formateur.

Un retour en forme qui fait du bien au PSG ! Titulaire dans l’entrejeu parisien et brassard au bras ce vendredi soir contre Strasbourg, Warren Zaïre-Emery a été incontestablement l’un des meilleurs Parisiens sur cette rencontre. Retrouvant du temps de jeu avec les absences de Fabian Ruiz et de João Neves, le numéro 33 monte en puissance.

Zaïre-Emery retrouve son niveau Ayant pu enchaîner avec deux rencontres disputées au sein de l’équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery semble sur la pente ascendante, lui qui a connu des derniers mois compliqués entre blessure à la cheville et relégation dans la hiérarchie des milieux du PSG. Si Luis Enrique l’a complimenté en conférence de presse d’après match, le crack de 19 ans lui, était fier d’avoir été capitaine sur ce match.