PSG : Cette star qui les dégoûte tous !

C'était la fête mercredi en toute fin de soirée au Parc des princes puis dans les rues de la ville de Paris. Les hommes de Luis Enrique ont validé leur séjour à Munich le 31 mai prochain pour la finale de la Ligue des champions en éliminant Arsenal. Le coach espagnol a a fait un constat clair à ses yeux sur le dénouement de ce choc : un Gianluigi Donnarumma impérial.

Le Paris Saint-Germain et notamment grâce à un grand Gianluigi Donnarumma qui a fait trois arrêts de très grande classe devant Declan Rice, Martin Odegaard et Bukayo Saka, a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions mercredi soir face à Arsenal (2-1) après avoir remporté la première manche de ces demi-finales à l'Emirates Stadium (1-0).

«Le meilleur joueur du match sur les deux rencontres, ça a été leur gardien»

Sur la double confrontation, Arsenal a cédé à trois reprises, mais aurait pu en faire autant au PSG selon Mikel Arteta. En conférence de presse d'après-match, le coach des Gunners s'est incliné devant un Gianluigi Donnarumma tout bonnement impérial. « Bravo à eux d’abord, ils se sont qualifiés. On était meilleurs qu’eux, mais ils ont eu le meilleur joueur du match sur les deux rencontres, ça a été leur gardien. C’est ça l’histoire de ce qu’il s’est passé. Je suis tellement fier de mes joueurs, de ce qu’on a fait, on a joué avec beaucoup de courage, de caractère, d’intelligence, mais la réalité, c’est le résultat. On ne peut pas être heureux ».

«Ce n’est pas le moment de dire Allez Paris , mais quand il y aura la finale, bien sûr je pousserai pour eux»

« On a été meilleurs qu’eux ce soir, on a été malchanceux, il faut voir ce qu’on peut faire de mieux parce qu’on a le niveau même avec 7 joueurs blessés ». Pour autant, bien qu'il fut amer devant la presse mercredi soir, Mikel Arteta a tout de même eu un message fort envers le PSG et affirme qu'il sera l'un des nombreux supporters de l'équipe de Luis Enrique pour la finale de Ligue des champions. « Paris ? J’espère qu’ils vont gagner (la finale) pour mon passé ici, qu’ils gagneront enfin. Dire "Allez Paris" ? Ce n’est pas le moment de dire Allez Paris , mais quand il y aura la finale, bien sûr je pousserai pour eux ».