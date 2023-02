PSG : «C’est injuste», il pousse un coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG a perdu trois fois de suite et forcément, le rôle de Christophe Galtier est mis en avant. Le technicien français n’a pas encore les solutions et se retrouve au cœur des critiques. En interne, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice est soutenu, on estime même que son traitement est « injuste ».

La dernière fois que le PSG avait perdu trois fois de suite, c’était en 2011. Antoine Kombouaré, entraîneur à l’époque, n’avait pas survécu à cette terrible série et avait été remplacé par Carlo Ancelotti. Si Christophe Galtier n’est pas menacé pour le moment, le PSG va devoir inverser la tendance très rapidement.

Le PSG doit rebondir

Dimanche, face au LOSC, Paris devra l’emporter. En cas de résultat autre qu’un succès, l’OM pourrait mettre la pression sur le PSG à une semaine du Classique. Très critiqué ces derniers temps, Christophe Galtier résiste à la pression mais ne trouve toujours pas les solutions.

«Tout le monde en impute la responsabilité à Galtier, ce qui est injuste»