Le vestiaire du PSG bousculé, il hausse le ton en privé

Arnaud De Kanel

En panne de résultat, le PSG sombre petit à petit et le vestiaire est au bord de l'implosion. Outre les prises de parole de Neymar et de Kylian Mbappé, c'est souvent Danilo Pereira qui remobilise les troupes dans le vestiaire. D'apparence très discret, le Portugais est un train de s'imposer en leader.

Le PSG n'aura pas le droit à l'erreur face au LOSC s'il veut commencer à sortir de la crise. Depuis le retour de la Coupe du monde, les Parisiens inquiètent et certains joueurs ne sont plus à leur niveau. Avec Kylian Mbappé, Danilo Pereira est l'un des seuls motifs de satisfaction, lui qui a pu récupérer rapidement après être rentré du Qatar plus tôt en raison d'une fracture à la côte. Il est d'ailleurs en train de prendre de l'influence dans le vestiaire du PSG.

Danilo, nouveau patron du vestiaire

Lors de la défaite contre le Bayern, Danilo Pereira ne s'est pas défilé et il s'est présenté face aux caméras pour tenter d'expliquer le revers de son équipe. Une prise de parole publique qui a été suivie de mots forts en privé, dans le vestiaire. Ces derniers temps, c'est plutôt récurrent de le voir s'exprimer devant ses partenaires.

