PSG : Ces quatre vedettes lui ont fait vivre un enfer !

Lors de son passage au PSG, Benjamin Stambouli a dû faire face à des stars mondiales à l'entrainement. Interrogé sur le toro où il a le plus souffert, l'actuel pensionnaire du FC Metz a avoué qu'il n'avait pas oublié le moment où il s'était retrouvé au milieu de Maxwell, Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore.
Benjamin Stambouli a évolué sous les couleurs du PSG pendant environ un an. Arrivé en provenance de Tottenham le 21 juillet 2015, le milieu de terrain de 35 ans a migré vers Schalke 04 le 28 aout 2016.
Les toros du PSG ont traumatisé Stambouli
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Benjamin Stambouli s'est livré sur son passage au PSG. Et l'actuel pensionnaire du FC Metz a avoué que quatre anciens partenaires à Paris l'avaient traumatisé à l'entrainement : Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Lucas Moura et Javier Pastore.
«Quand le ballon circule entre Maxwell, Lucas, Ibra, Pastore...»
« Le toro où vous avez le plus souffert ? À Tottenham, lors de mon premier entraînement, Erik Lamela jette un coup d'oeil d'un côté, je pense l'avoir, mais il me fait le contrôle orienté de l'autre côté. Il avait fait exprès. Et à Paris, tu as Javier Pastore, une autre finesse. C'était en mode, je regarde là, je fais mon contrôle, tu crois que tu vas m'avoir, et je la retouche avec l'autre pied. Pff, incroyable... À Paris, quand le ballon circule entre Maxwell, Lucas, Ibra, Pastore et que t'es au milieu...», a raconté Benjamin Stambouli.