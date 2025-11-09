PSG : Ces quatre vedettes lui ont fait vivre un enfer !

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Benjamin Stambouli a dû faire face à des stars mondiales à l'entrainement. Interrogé sur le toro où il a le plus souffert, l'actuel pensionnaire du FC Metz a avoué qu'il n'avait pas oublié le moment où il s'était retrouvé au milieu de Maxwell, Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore.

Benjamin Stambouli a évolué sous les couleurs du PSG pendant environ un an. Arrivé en provenance de Tottenham le 21 juillet 2015, le milieu de terrain de 35 ans a migré vers Schalke 04 le 28 aout 2016.

Les toros du PSG ont traumatisé Stambouli Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Benjamin Stambouli s'est livré sur son passage au PSG. Et l'actuel pensionnaire du FC Metz a avoué que quatre anciens partenaires à Paris l'avaient traumatisé à l'entrainement : Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Lucas Moura et Javier Pastore.