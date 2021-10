Foot - PSG

PSG : Ce joueur du Barça qui lance un avertissement à Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 20h50 par A.D.

Avant la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, Sergi Roberto a évoqué son duel avec Kylian Mbappé. Selon ses dires, la seule option pour stopper le crack du PSG est de lui faire une faute en début de contre-attaque.