PSG : Bradley Barcola et les filles, le secret bien gardé !

Formés à l'OL, Castello Lukeba et Bradley Barcola ont passé de nombreuses années à grandir ensemble. Forcément, il y en a des histoires à raconter sur les deux. Aujourd'hui à Leipzig, Lukeba a raconté son amitié avec l'ailier du PSG, mais en ce qui concerne les filles, il n'a pas voulu trop en dire...

En 2023, Bradley Barcola a rejoint le PSG , quittant ainsi l' OL , son club formateur. A Lyon depuis son plus jeune âge, l'international français s'est notamment lié d'amitié avec Castello Lukeba . Les deux joueurs sont alors devenus très proches et pour Carré, celui qui est aujourd'hui à Leipzig s'est confié sur son amitié avec Barcola .

« Je l’ai connu avant de rentrer à Lyon »

Pour Carré, Castello Lukeba s'est rappelé de sa jeunesse avec Bradley Barcola. L'ancien Lyonnais a ainsi raconté : « Ma bromance avec Barcola ? Bradley, je l’ai connu avant de rentrer à Lyon. Avec mon ancien club, on jouait déjà contre lui. Il avait déjà la même coupe. On avait 6-7 ans et il avait vraiment la même coupe, la même tête, il a que grandi. Il était déjà très fort, toujours il marquait contre moi et ça m’énervait. Franchement, ça s’est fait tout seul. Je suis rentré à Lyon à 8-9 ans, on a directement été assez proche ».