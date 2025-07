PSG : Bouleversé, il craque en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les grands exploits du PSG cette saison ont été commentés par lui. Propulsé commentateur numéro un après le départ de Stéphane Guy en 2020, Paul Tchoukriel a vécu cette saison exceptionnelle. Il est revenu sur les moments forts de cette épopée, notamment sur les larmes de Marquinhos lors de la finale face à l’Inter le 31 mai dernier.

Le moment d'émotion en direct

« Je pense que les gens ne se sont pas vraiment rendus compte. J’ai réécouté, on l’entend un peu. À la 89ᵉ minute, il y a un plan sur Marquinhos, on voit qu’il retient ses larmes. Au moment où je commence à décrypter l’image, je suis submergé par l’émotion et je me dis que je ne vais pas pouvoir continuer parce que je vais pleurer aussi. Pas parce que je suis supporter, et Marquinhos n’est pas mon ami. Mais je trouve qu’il est tellement symbolique des galères du PSG. Ce moment est si fort, quand il réalise que c’est terminé, qu’ils vont enfin être champions d’Europe », confie Tchoukriel.