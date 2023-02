PSG - Bayern Munich : Ces 3 Bavarois dont il faut absolument se méfier

Alexis Poch

Pas forcément dans les meilleures dispositions au moment de défier le Bayern Munich ce mardi soir à 21 heures, le PSG n'a pas vraiment rassuré ces dernières semaines et le début d'année 2023 est très compliqué. En plein doute après une nouvelle défaite en Ligue 1 contre Monaco, il faudra vite se remettre face à un grand adversaire pour espérer continuer l'aventure en Ligue des champions.

Opposés pour la douzième fois de leur histoire en compétition ce mardi, le PSG et le Bayern Munich sont à peu près dans la même position cette saison. Le PSG domine les débats depuis le début de la saison en championnat mais a connu un mois de janvier très compliqué avec ses premières défaites. De son côté, le Bayern est un peu moins impressionnant ces dernières semaines mais semble prêt à affronter les Parisiens. Voici les trois joueurs dont il faudra se méfier absolument.

Kingsley Coman, l'ancien Parisien

Formé au PSG, Kingsley Coman n'a pas vraiment eu le temps de s'y installer dès la découverte du monde professionnel et n'a quasiment connu que le Bayern Munich depuis. Présent dans le club allemand depuis 2015, il est un élément solide sur les deux ailes. Bien en forme, il était présent avec les Bleus au Qatar il y a deux mois et pourrait bien jouer les trouble-fête, comme il l'avait fait en finale en 2020, offrant alors le titre au Bayern. Le Français reste sur un doublé et un but lors des deux derniers matches.

Jamal Musiala, la grosse pépite

Jeune joueur de presque 20 ans, Jamal Musiala fait déjà beaucoup parler de lui récemment, à tel point que tout le monde le considère déjà comme un grand du football dans les années à venir. A son âge, il a déjà connu 20 sélections avec la Mannschaft et reste le point positif de l'Allemagne lors de la dernière Coupe du monde. Capable de bien mener le jeu vers l'avant, il sera forcément une menace pour les Parisiens.

Thomas Müller, l'enfant du club

Figure incontournable du Bayern Munich depuis quinze ans, Thomas Müller est encore au rendez-vous cette année pour tenter de garnir un peu plus son palmarès. A 33 ans, il retrouve la forme dernièrement après des problèmes physiques juste avant le Mondial. L'Allemand vient de retrouver le brassard de capitaine et reste sur deux buts lors des deux derniers matches. Forcément une menace à surveiller de près pour le PSG...