PSG - Bayern Munich : «Messi sera sur le terrain mardi»

Après l’élimination en Coupe de France contre l’OM, le PSG doit faire face à un nouveau « coup dur » d’après le journal L’Equipe. Lionel Messi serait blessé et d’ores et déjà forfait pour le match de ce week-end, contre Monaco. Sa participation en Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, serait elle-aussi incertaine. Mais pour un spécialiste de la Ligue 1, les supporters du PSG peuvent être rassurés : Messi sera sur la pelouse mardi prochain.

Sale période pour le PSG. Invaincu depuis le début de la saison avant la trêve hivernale, Paris a chuté trois fois en 2023. Deux défaites en Ligue 1 (Lens et Rennes) et une élimination toute fraîche en Coupe de France, sur la pelouse de l’OM. Un bilan qui s’alourdit d’autant plus avec la blessure de Kylian Mbappé, forfait pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, contre le Bayern Munich. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Christophe Galtier aurait également perdu Lionel Messi…

« Je ne crois pas un seul instant à la blessure de Messi »

Selon le journal L’Equipe , Lionel Messi serait forfait pour la prochaine rencontre de Ligue 1, face à l’AS Monaco. Et l’incertitude serait totale pour le Bayern Munich, mardi prochain. Interrogé par Le 10 Sport, Rolland Courbis semble toutefois très optimisme quant à l’état de santé de l’Argentin : « Je ne crois pas un seul instant à la blessure de Messi. Je pense simplement qu’en concertation avec les dirigeants, il prend simplement des précautions en vue du match de mardi. Il n’est pas blessé, il prend des précautions pour ne pas l’être. Pourquoi je dis ça ? Si tu ne peux pas jouer samedi contre Monaco, comment tu peux envisager de peut-être jouer le mardi ? Ça ne tient pas. Et quand je vois le calendrier du PSG, avec un match tous les 3 jours, dans lequel au lendemain du match contre Montpellier tu es à l’avant-veille d’affronter Toulouse, pour ensuite enchaîner l’OM, 3 jours après Monaco, etc… Messi a 35 ans, il se connaît et je pense tout simplement qu’il se préserve pour pouvoir être là mardi contre le Bayern Munich. Les supporters du PSG peuvent être confiants, il sera sur le terrain ».

