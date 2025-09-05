PSG : Barcola remplace Mbappé, la grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Anciens coéquipiers au PSG, Kylian Mappé et Bradley Barcola se retrouvent tous deux avec l’équipe de France ce vendredi soir face à l’Ukraine. Pour certains observateurs comme Walid Acherchour, avec le replacement du Bondynois en pointe, l’ailier parisien a un véritable coup à jouer afin de s’imposer définitivement sur le couloir gauche, en club, mais aussi en sélection.

La saison dernière, le PSG a recruté un certain Khvicha Kvaratskhelia, qui s’est rapidement imposé au sein du onze titulaire à Paris. Cette arrivée du Géorgien a nettement réduit le temps de jeu de Bradley Barcola dans les grands matchs notamment. Mais l’ailier de 23 ans est déterminé, et compte bien se battre pour sa place. En équipe de France notamment, Barcola peut bénéficier du replacement de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque pour avoir une option de titulaire dans le couloir gauche. Le crack du PSG est notamment pressenti pour démarrer à ce poste ce vendredi soir face à l’Ukraine.

« Il peut marcher en équipe de France et au PSG » Pour Walid Acherchour, Bradley Barcola a un vrai rôle à jouer dans ce couloir, aussi bien au PSG qu’avec les Bleus. « J’ai le sentiment que Barcola, s’il règle ses petits soucis dans la finition et la nonchalance, il peut marcher en équipe de France et au PSG à gauche, parce qu’entre lui et Kvaratskhelia il va y avoir une véritable concurrence. Et je pense qu’il a les moyens de par son profil qui diffère par rapport au reste de l’équipe du PSG de s’imposer, et aussi en équipe de France », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot.