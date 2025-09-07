PSG - Barcola : L’énorme démenti tombe !

Le 5 mars dernier, lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, une action a déclenché la polémique. En effet, pour beaucoup, Ibrahima Konaté aurait dû être exclu suite à un contact litigieux avec Bradley Barcola. Mais voilà que le défenseur central des Reds l’assure aujourd’hui : il n’y avait pas faute.
La saison dernière, le PSG est donc allé jusqu’au bout en Ligue des Champions. Le club de la capitale avait réussi à éliminer notamment Liverpool au terme d’une double confrontation indécise. Un choc qui a même déclenché une polémique suite à un accrochage entre Ibrahima Konaté et Bradley Barcola. Si aucune faute n’avait été sifflé par l’arbitre sur le coup, pour beaucoup, le joueur de Liverpool aurait dû être exclu. Mais la faute était-elle vraiment réelle sur l’attaquant du PSG ?
« Il y avait faute sur Barcola ? Mais non ! »
La question a de nouveau été posée à Ibrahima Konaté. Pour La Tribune Dimanche, le défenseur central de Liverpool a alors assuré concernant son accrochage avec Bradley Barcola : « Il y avait faute sur Barcola ? Mais non ! On en a discuté, il a bien joué le jeu. Quand il part, je regarde le ballon, mais je ne le vois pas. Et quand je me retourne, mon premier réflexe c’est de regarder les jambes. Bradley vient dans ma course et ralentit. Très intelligent ».
« Mon intention n’était pas de le pousser mais… »
« Si je ne mets pas mes mains, nos jambes s’emmêlent, penalty, carton rouge. Avec mon bras, j’ai juste mis une distance entre lui et moi. Mon intention n’était pas de le pousser mais comme il s’arrête et que j’ai de la force, il tombe vraiment. Il faut être subtil dans les gestes, faire preuve d’expérience. Sur certaines situations, entre siffler ou ne pas siffler, l’arbitre va s’abstenir. Surtout dans un match à enjeu », a-t-il poursuivi.