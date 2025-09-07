PSG - Barcola : L’énorme démenti tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 5 mars dernier, lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, une action a déclenché la polémique. En effet, pour beaucoup, Ibrahima Konaté aurait dû être exclu suite à un contact litigieux avec Bradley Barcola. Mais voilà que le défenseur central des Reds l’assure aujourd’hui : il n’y avait pas faute.

La saison dernière, le PSG est donc allé jusqu’au bout en Ligue des Champions. Le club de la capitale avait réussi à éliminer notamment Liverpool au terme d’une double confrontation indécise. Un choc qui a même déclenché une polémique suite à un accrochage entre Ibrahima Konaté et Bradley Barcola. Si aucune faute n’avait été sifflé par l’arbitre sur le coup, pour beaucoup, le joueur de Liverpool aurait dû être exclu. Mais la faute était-elle vraiment réelle sur l’attaquant du PSG ?

« Il y avait faute sur Barcola ? Mais non ! » La question a de nouveau été posée à Ibrahima Konaté. Pour La Tribune Dimanche, le défenseur central de Liverpool a alors assuré concernant son accrochage avec Bradley Barcola : « Il y avait faute sur Barcola ? Mais non ! On en a discuté, il a bien joué le jeu. Quand il part, je regarde le ballon, mais je ne le vois pas. Et quand je me retourne, mon premier réflexe c’est de regarder les jambes. Bradley vient dans ma course et ralentit. Très intelligent ».