PSG - Barcola : La grosse mise au point à Liverpool !

Le 5 mars dernier, le PSG s’inclinait à domicile (0-1) face à Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une rencontre marquée par une action polémique impliquant Ibrahima Konaté et Bradley Barcola. Semblant pousser le Parisien dans le dos alors qu’il partait au but, le défenseur des Reds n’est pas sanctionné. Et aujourd’hui encore, Konaté l’assure : il n’y a pas faute.

Venant de remporter sa première Ligue des Champions, le PSG a réussi à réaliser un parcours impressionnant. Vainqueurs de l’Inter Milan en finale, les joueurs de Luis Enrique avaient auparavant éliminer Arsenal, Aston Villa ou encore Liverpool. En huitième de finale, face aux Reds, ça a d’ailleurs été très tendu. Le PSG a fini par s’imposer aux tirs au but, après avoir pourtant perdu (0-1) au Parc des Princes. Une rencontre aller qui aurait toutefois pu basculer si Ibrahima Konaté avait été exclu suite à une poussette sur Bradley Barcola. Finalement, aucune faute du défenseur de Liverpool n’avait été sifflée, ce qui avait d’ailleurs suscité une certaine polémique.

« On en a discuté, il a bien joué le jeu » Ibrahima Konaté aurait-il alors dû être exclu suite à son geste sur Bradley Barcola ? Le défenseur de Liverpool et de l’équipe de France est revenu sur cette action qui a tant fait parler face au PSG. Ainsi, lors d’un entretien pour La Tribune Dimanche, Konaté a été très clair, assurant : « Il y avait faute sur Barcola ? Mais non ! On en a discuté, il a bien joué le jeu. Quand il part, je regarde le ballon, mais je ne le vois pas. Et quand je me retourne, mon premier réflexe c’est de regarder les jambes. Bradley vient dans ma course et ralentit. Très intelligent. Si je ne mets pas mes mains, nos jambes s’emmêlent, penalty, carton rouge… ».