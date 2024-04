PSG : Barcola bientôt comme Ribéry en Allemagne ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine bourre avec le PSG, Bradley Barcola est pressenti pour intégrer la liste de Didier Dechamps en vue de l'Euro en Allemagne, lui qui ne compte pourtant aucune sélection avec les Bleus. Il pourrait ainsi suivre les traces de Franck Ribéry, Mathieu Valbuena ou encore Steve Mandanda, qui avaient été convoqués pour un tournoi international sans aucune cape en sélection.

Recruté par le PSG pour 50M€ lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola (21 ans) avait connu des débuts hésitants avant de clairement monter en puissance au fil des mois. Fortement désiré par Luis Enrique, l'ancien attaquant de l'OL a fini par se faire une place dans le onze-type de l'entraîneur espagnol pour les grands matchs de Ligue des Champions, comme en témoigne sa performance XXL de la semaine dernier en quart de finale retour contre Barcelone. Et selon les dernières tendances, Barcola pourrait même disputer l'Euro en Allemagne avec l'équipe de France cet été, alors qu'il n'a jusqu'ici jamais été appelé par Didier Deschamps.

Barcola à l'Euro avec 0 sélection ?

L'attaquant du PSG pourrait en effet profiter de sa saison très convaincante, mais surtout de la grande incertitude autour du cas Kingsley Coman (touché aux adducteurs) pour intégrer in-extremis la sélection tricolore, juste à temps donc pour l'Euro. Et Bradley Barcola ne serait pas le premier de l'histoire des Bleus dans ce cas de figure, loin de là...

Ribéry, Mandanda, Valbuena...

En effet, dans l'histoire récente de l'équipe de France, il existe de nombreux cas de joueurs ayant été appelé à l'aube d'une compétition internationale, sans la moindre sélection au compteur. Ce fut le cas pour Djibril Cissé à la Coupe du Monde 2002, Pascal Chimbonda ainsi que Franck Ribéry au Mondial 2006, qui se déroulait également en Allemagne. Juste avant l'Euro 2008, Steve Mandanda et Bafétimbi Gomis avaient également été convoqués à la surprise générale par Raymond Domenech, qui avait refait le coup deux ans plus tard pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec Marc Planus et Mathieu Valbuena.



Didier Deschamps a lui aussi entretenu cette tradition avec Rémy Cabella et Morgan Schneiderlin pour la Coupe du Monde 2014, Samuel Umtiti à l'Euro 2016, et enfin Steven Nzonzi ainsi que Benjamin Pavard pour le Mondial 2018, en Russie. Reste à savoir si Bradley Barcola sera effectivement la nouvelle surprise de l'équipe de France pour l'Euro en Allemagne, cet été.